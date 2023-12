NOËL À LUNEL 2023 – LA VITRINE DE NOËL – VENDREDI 8 DÉCEMBRE AU VENDREDI 12 JANVIER 2023 Rue de la Libération Lunel, 1 décembre 2023, Lunel.

Lunel,Hérault

Une superbe vitrine de Noel pour illuminer les yeux des tout-petits et des plus grands !.

2023-12-08 fin : 2024-01-12 . .

Rue de la Libération

Lunel 34400 Hérault Occitanie



A superb Christmas window to light up the eyes of toddlers and adults alike!

Un magnífico escaparate navideño para iluminar los ojos de pequeños y mayores

Ein wunderschönes Weihnachtsschaufenster, das die Augen von Kleinkindern und älteren Kindern zum Leuchten bringt!

Mise à jour le 2023-11-28 par OT PAYS DE LUNEL