CONCERT DE NOËL À LELLING Rue de la Libération Lelling, 2 décembre 2023, Lelling.

Lelling,Moselle

Le conseil de fabrique organise un concert de Noël en l’église de Lelling avec les chorales éclats de voix, 100 demi-mesure et H2Ommes. Entrée libre.. Tout public

Samedi 2023-12-02 19:30:00 fin : 2023-12-02 . 0 EUR.

Rue de la Libération

Lelling 57660 Moselle Grand Est



The Conseil de fabrique is organizing a Christmas concert in Lelling church with the éclats de voix, 100 demi-mesure and H2Ommes choirs. Free admission.

El ayuntamiento organiza un concierto de Navidad en la iglesia de Lelling con los coros éclats de voix, 100 demi-mesure y H2Ommes. Entrada gratuita.

Der Fabrikrat organisiert ein Weihnachtskonzert in der Kirche von Lelling mit den Chören éclats de voix, 100 demi-mesure und H2Ommes. Eintritt frei.

Mise à jour le 2023-10-20 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE