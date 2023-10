LA ROUTE DES CRÈCHES À LELLING Rue de la Libération Lelling, 27 novembre 2023, Lelling.

Lelling,Moselle

La crèche est située à droite du cœur, devant le baptistère. Elle est entourée de sapins de Noël.. Tout public

Dimanche 2023-11-27 08:00:00 fin : 2023-11-27 19:00:00. 0 EUR.

Rue de la Libération

Lelling 57660 Moselle Grand Est



The nativity scene is located to the right of the heart, in front of the baptistery. It is surrounded by Christmas trees.

La cuna se encuentra a la derecha del corazón, frente al baptisterio. Está rodeado de árboles de Navidad.

Die Krippe befindet sich auf der rechten Seite des Herzens vor dem Baptisterium. Sie ist von Weihnachtsbäumen umgeben.

Mise à jour le 2023-10-20 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE