ATELIER DÉCOUVERTE DE L’AQUARELLE POUR LES ENFANTS Rue de la Libération La Plaine-sur-Mer, 28 février 2024, La Plaine-sur-Mer.

La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 15:00:00

fin : 2024-02-28 17:00:00

Découverte ludique de l’aquarelle pour les enfants

Atelier découverte de l’aquarelle pour les enfants à La Plaine-sur-Mer proposé par l’association l’Atelier des Goélands

Utilisation des élements fondamentaux : le papier, les pigments et l’eau afin de découvrir le côté magique et surprenant de l’aquarelle, les plus petits pourront s’initier au coloriage de dessins.

Pour qui?

les enfants de 6 à 14 ans

Quand?

Mercredi 28 février sur deux séances de 10h à 12h ou de 15h à 17h.

Plus d’info

Matériel fourni par l’association

Participation de 3 € sera demandée par séance, à régler sur place

Pour l’inscription, les enfants devront être accompagnés d’un adulte (pour prise de coordonnées)

Prévoir des vêtements adaptés ou tablier

Découvrez ici tous les événements programmés à La Plaine-sur-Mer





.

Rue de la Libération Salle des Goélands

La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Mise à jour le 2023-12-21 par eSPRIT Pays de la Loire