Animation bijoux Rue de la Libération La Haye, 10 février 2024, La Haye.

La Haye Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 10:15:00

fin : 2024-02-10 12:00:00

Atelier bijoux, fabrication de collier, bracelets et d’autres objets.

Une animation à partager en famille !

10 h 15 à 12 h- dès 3 ans.

Rue de la Libération salle Jacques Bertrand

La Haye 50250 Manche Normandie



Mise à jour le 2023-12-23 par Côte Ouest Centre Manche