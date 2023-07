Concert Philharmonie – Brassens ou la liberté. Brassens aujourd’hui Rue de la Libération La Haye, 24 septembre 2023, La Haye.

A 18h, au Cinéma Le Rialto (rue de la Libération). Philharmonie : Brassens ou la liberté. Brassens aujourd’hui.

Concert enregistré à la Cité de la musique, le 16 mars 2011.

Durée : 1h36. Tout public..

La Haye 50250 Manche Normandie



At 6pm, at Cinéma Le Rialto (rue de la Libération). Philharmonie: Brassens ou la liberté. Brassens today.

Concert recorded at the Cité de la musique, March 16, 2011.

Running time: 1h36. All audiences.

A las 18.00 h, en el Cinéma Le Rialto (rue de la Libération). Philharmonie: Brassens ou la liberté. Brassens hoy.

Concierto grabado en la Cité de la musique, el 16 de marzo de 2011.

Duración: 1 hora 36 minutos. Todos los públicos.

Um 18 Uhr im Kino Le Rialto (rue de la Libération). Philharmonie: Brassens oder die Freiheit. Brassens heute.

Konzert aufgezeichnet in der Cité de la Musique am 16. März 2011.

Dauer: 1 Stunde 36 Minuten. Für alle Zuschauer.

