Messe de Noël rue de la libération Griesheim-près-Molsheim Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Griesheim-près-Molsheim Messe de Noël rue de la libération Griesheim-près-Molsheim, 24 décembre 2023, Griesheim-près-Molsheim. Griesheim-près-Molsheim,Bas-Rhin Célébration de la messe de Noël..

2023-12-24 fin : 2023-12-24 . EUR.

rue de la libération

Griesheim-près-Molsheim 67870 Bas-Rhin Grand Est



Celebration of Christmas Mass. Celebración de la misa de Navidad. Feier der Weihnachtsmesse. Mise à jour le 2023-10-23 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile

Grpe Touristique du Mnt Ste Odile Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Griesheim-près-Molsheim Autres Lieu rue de la libération Adresse rue de la libération Ville Griesheim-près-Molsheim Departement Bas-Rhin Lieu Ville rue de la libération Griesheim-près-Molsheim latitude longitude 48.5026411721033;7.53174158811566

rue de la libération Griesheim-près-Molsheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/griesheim-pres-molsheim/