Concert – 4K chante Noël Rue de la Libération Griesheim-près-Molsheim, 3 décembre 2023, Griesheim-près-Molsheim.

Griesheim-près-Molsheim,Bas-Rhin

C’est dans un esprit de partage que 4K, quatuor vocal et instrumental familial, vous offre le plus beau des concerts de Noël, empreint de chaleur et d »authenticité. Vous entendrez les grands classiques de Noël européens et anglo-saxons, où les voix se mêlent au violon, saxophone, violoncelle et piano..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 18:30:00. EUR.

Rue de la Libération

Griesheim-près-Molsheim 67870 Bas-Rhin Grand Est



In the spirit of sharing, 4K, a family vocal and instrumental quartet, offers you the most beautiful of Christmas concerts, imbued with warmth and authenticity. You’ll hear the great European and Anglo-Saxon Christmas classics, where voices mingle with violin, saxophone, cello and piano.

Con espíritu de compartir, 4K, un cuarteto vocal e instrumental familiar, le trae el más bello de los conciertos navideños, lleno de calidez y autenticidad. Escuchará los grandes clásicos navideños europeos y anglosajones, donde las voces se mezclan con el violín, el saxofón, el violonchelo y el piano.

4K, ein familiäres Vokal- und Instrumentalquartett, bietet Ihnen das schönste aller Weihnachtskonzerte, das von Wärme und Authentizität geprägt ist, in einem Geist des Teilens. Sie werden die großen europäischen und angelsächsischen Weihnachtsklassiker hören, bei denen sich die Stimmen mit Geige, Saxophon, Cello und Klavier vermischen.

Mise à jour le 2023-11-06 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile

Grpe Touristique du Mnt Ste Odile