Criel-sur-Mer,Seine-Maritime

Il y a des rencontres qui changent une vie. Pour Zoom, ce fut Higelin. Il a 15 ans, il vit dans un petit bled paumé, nous sommes en 1976, Giscard joue de l’accordéon dans les campagnes françaises et lui fait la rencontre du chanteur dans la chambre d’une fille… Dès le 1er morceau sur le tourne-disque, c’est un choc, une déflagration : il veut faire Jacques Higelin comme métier..

Rue de la Libération Scène de spectacle l’AbriBus

Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie



Some encounters are life-changing. For Zoom, it was Higelin. He was 15 years old, living in a remote little village, in 1976, Giscard was playing accordion in the French countryside, and he met the singer in a girl’s bedroom… From the very first track on the record player, it was a shock, an explosion: he wanted to do Jacques Higelin for a living.

Algunos encuentros cambian la vida. Para Zoom, fue Higelin. Tenía 15 años, vivía en medio de la nada, era 1976, Giscard tocaba el acordeón en la campiña francesa y conoció al cantante en la habitación de una chica… Desde la primera pista en el tocadiscos, fue un shock, una explosión: quería ganarse la vida con Jacques Higelin.

Es gibt Begegnungen, die ein Leben verändern. Für Zoom war es Higelin. Er ist 15 Jahre alt, lebt in einem kleinen Kaff, wir schreiben das Jahr 1976, Giscard spielt auf dem französischen Land Akkordeon und er lernt den Sänger im Zimmer eines Mädchens kennen… Schon das erste Stück auf dem Plattenspieler ist ein Schock, eine Verpuffung: Er will Jacques Higelin zum Beruf machen.

