« Mon âge d’or » Rue de la Libération Criel-sur-Mer, 4 février 2024, Criel-sur-Mer.

Criel-sur-Mer,Seine-Maritime

Comédie théâtrale et musicale sur la naissance d’une vocation d’artiste. De Mnouchkine à Léo Ferré, des colos au Conservatoire, Natalie Akoun-Cruveiller, frêle silhouette de fée entourée de ses deux comparses musiciens Vincent Leterme et Laurent Valero, espiègles à souhait, met sa vie de saltimbanque en chansons.

A partir de 8 ans.

Rue de la Libération Scène de spectacle l’AbriBus

Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie



Theatrical and musical comedy about the birth of an artist’s vocation. From Mnouchkine to Léo Ferré, from summer camps to the Conservatoire, Natalie Akoun-Cruveiller, a frail fairy-like figure surrounded by her two mischievous musician companions Vincent Leterme and Laurent Valero, puts her life as an acrobat into song.

Ages 8 and up

Una comedia teatral y musical sobre el nacimiento de la vocación de un artista. De Mnouchkine a Léo Ferré, de los campamentos escolares al Conservatorio, Natalie Akoun-Cruveiller, una frágil figura de hada rodeada de sus dos traviesos compañeros músicos Vincent Leterme y Laurent Valero, pone canto a su vida de acróbata.

A partir de 8 años

Theater- und Musikkomödie über die Entstehung einer Berufung zum Künstler. Von Mnouchkine bis Léo Ferré, von den Ferienlagern bis zum Konservatorium: Natalie Akoun-Cruveiller, eine gebrechliche, feenhafte Figur, die von ihren beiden schelmischen Musikerkollegen Vincent Leterme und Laurent Valero umgeben ist, verpackt ihr Leben als Gauklerin in Lieder.

Ab 8 Jahren

