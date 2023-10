« A l’ouest du soleil, à l’Est de la Lune » Rue de la Libération Criel-sur-Mer, 26 janvier 2024, Criel-sur-Mer.

Criel-sur-Mer,Seine-Maritime

Concert vocal pour trois voix, né d’un folklore imaginaire, nourri de couleurs et de sonorités scandinaves. Une histoire de roi et de reine, de fées et de créatures magiques sorties tout droit du grand Nord..

2024-01-26 20:00:00 fin : 2024-01-26 . .

Rue de la Libération Scène de spectacle l’AbriBus

Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie



Vocal concert for three voices, born from an imaginary folklore, nourished by Scandinavian colors and sounds. A story of king and queen, fairies and magical creatures straight from the Far North.

Un concierto vocal a tres voces, nacido de un folclore imaginario alimentado por los colores y sonidos escandinavos. Una historia de rey y reina, hadas y criaturas mágicas venidas directamente del lejano norte.

Vokalkonzert für drei Stimmen, entstanden aus einer imaginären Folklore, die von skandinavischen Farben und Klängen genährt wird. Eine Geschichte von König und Königin, von Feen und magischen Geschöpfen, die direkt aus dem hohen Norden stammen.

Mise à jour le 2023-10-14 par Normandie Tourisme / Attitude Manche