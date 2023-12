Lecture et magie : Raconte-moi une histoire… magique ! Rue de la Libération Criel-sur-Mer, 19 janvier 2024, Criel-sur-Mer.

Criel-sur-Mer Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 14:00:00

fin : 2024-01-19

TOMARËL se remémore ses plus beaux souvenirs de livres… Neuf merveilleuses histoires magiques, de sa tendre enfance jusqu’à l’histoire racontée à l’un de ses fils avant qu’il ne s’endorme. Le lien entre la magie et le livre est omniprésent.

Dès 5 ans.

Rue de la Libération Scène de spectacle l’AbriBus

Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2023-12-14 par Office de Tourisme Destination Le Tréport – Mers