« Un jour mon prince viendra… ou pas » Rue de la Libération Criel-sur-Mer, 15 décembre 2023, Criel-sur-Mer.

Criel-sur-Mer,Seine-Maritime

Spectacle pour voix et accordéon qui parcourt les périodes que l’on peut traverser en amour..

2023-12-15 20:30:00

Rue de la Libération Scène de spectacle l’AbriBus

Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie



A show for voice and accordion that explores the different periods of love.

Un espectáculo para voz y acordeón que nos lleva a través de los diferentes periodos del amor.

Eine Aufführung für Stimme und Akkordeon, die durch die Perioden führt, die man in der Liebe durchlaufen kann.

