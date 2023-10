« Fritchi » Rue de la Libération Criel-sur-Mer, 12 décembre 2023, Criel-sur-Mer.

Criel-sur-Mer,Seine-Maritime

Spectacle culinaire et musical pour le très jeune public à destination de l’école maternelle de Criel sur Mer, du RPE et des assistantes maternelles du territoire.

2023-12-12 10:00:00

Rue de la Libération Scène de spectacle l’AbriBus

Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie



Culinary and musical show for very young audiences for Criel sur Mer nursery school, RPE and local nursery assistants

Espectáculo culinario y musical para un público muy joven destinado a la escuela infantil Criel sur Mer, el RPE y los asistentes de guardería locales

Kulinarisches und musikalisches Spektakel für ein sehr junges Publikum für den Kindergarten von Criel sur Mer, das RPE und die Kindergärtnerinnen der Region

