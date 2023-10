« Joe & Joe » Rue de la Libération Criel-sur-Mer, 8 décembre 2023, Criel-sur-Mer.

Criel-sur-Mer,Seine-Maritime

Comédie burlesque à partir de 5 ans.

« Pas de répit ni de repos dans ce spectacle où la virilité est mise à mal.

L’ordre se cache derrière l’humour, et l’humour derrière le désordre. Joe&Joe invite à réfléchir sur le libre-arbitre et la part de sensibilité en l’homme sous le prisme de deux militaires absurdes et risibles ».

Rue de la Libération Scène de spectacle l’AbriBus

Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie



Burlesque comedy for ages 5 and up.

« There’s no rest or respite in this show where virility is challenged.

Order hides behind humor, and humor behind disorder. Joe&Joe invites us to reflect on free will and the human sensibility through the prism of two absurd and laughable military men »

Comedia burlesca para mayores de 5 años.

« No hay descanso ni respiro en este espectáculo en el que se pone en tela de juicio la virilidad.

El orden se esconde tras el humor, y el humor tras el desorden. Joe&Joe nos invita a reflexionar sobre el libre albedrío y la sensibilidad humana a través del prisma de dos soldados absurdos y risibles »

Burleske Komödie ab 5 Jahren.

« Keine Atempause und keine Ruhe in dieser Aufführung, in der die Männlichkeit auf die Probe gestellt wird.

Die Ordnung versteckt sich hinter dem Humor und der Humor hinter der Unordnung. Joe&Joe lädt dazu ein, über den freien Willen und den sensiblen Teil des Menschen im Prisma zweier absurder und lachhafter Militärs nachzudenken »

