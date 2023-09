« En famille » de Maupassant par la Compagnie Jeahan Ango Rue de la Libération Criel-sur-Mer, 13 octobre 2023, Criel-sur-Mer.

Criel-sur-Mer,Seine-Maritime

Adaptation théâtrale de la nouvelle de Maupassant proposée par l’Association des Amis des Arts et du Manoir de Briançon.

« Quel bouleversement peut entraîner un héritage dans une famille où le fils, scibouillard timoré au Ministère de la Marine, est pris en tenaille entre une femme autoritaire assoifée d’ascension sociale et une soeur suffragette épouse d’un communard ? ».

2023-10-13 20:30:00 fin : 2023-10-13 . .

Rue de la Libération Scène de spectacle l’AbriBus

Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie



Theatrical adaptation of Maupassant’s short story by the Association des Amis des Arts et du Manoir de Briançon.

« What upheaval can an inheritance bring about in a family where the son, a timid scibouillard at the Ministry of the Navy, is caught between an authoritarian wife thirsting for social ascension and a suffragette sister who is the wife of a Communard? »

Adaptación teatral del cuento de Maupassant por la Association des Amis des Arts et du Manoir de Briançon.

« ¿Qué trastorno puede causar una herencia en una familia en la que el hijo, un tímido scibouillard en el Ministerio de Marina, se encuentra atrapado entre una esposa autoritaria sedienta de ascenso social y una hermana sufragista esposa de un comunero?

Theateradaptation der Novelle von Maupassant, vorgeschlagen von der Association des Amis des Arts et du Manoir de Briançon (Vereinigung der Freunde der Künste und des Herrenhauses von Briançon).

« Welche Umwälzung kann eine Erbschaft in einer Familie bewirken, in der der Sohn, ein schüchterner Scibouillard im Marineministerium, zwischen einer autoritären Frau, die nach sozialem Aufstieg dürstet, und einer Schwester, die Suffragette und Ehefrau eines Kommunarden ist, eingeklemmt wird? »

Mise à jour le 2023-09-20 par Normandie Tourisme / Attitude Manche