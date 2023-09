Atelier de danse avec la chorégraphe et danseuse Séverine Rième Rue de la Libération Criel-sur-Mer, 26 septembre 2023, Criel-sur-Mer.

Criel-sur-Mer,Seine-Maritime

2h de pratique et d’initiation au travail chorégraphique sur le plateau de l’Abribus, en amont du spectacle proposé le jeudi.

Aucun niveau requis : seulement l’envie d’entrer dans la danse et dans la matière du corps !

Sur inscription.

2023-09-26 20:00:00 fin : 2023-09-26 . .

Rue de la Libération Scène de spectacle l’AbriBus

Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie



2 hours of practice and initiation to choreographic work on the Abribus stage, prior to the performance on Thursday.

No level required: just a desire to enter into dance and the material of the body!

Registration required

2 horas de práctica e iniciación al trabajo coreográfico en el escenario Abribus, antes de la representación del jueves.

No se requiere nivel: ¡sólo ganas de adentrarse en el mundo de la danza y la materia del cuerpo!

Inscripción obligatoria

2 Stunden Praxis und Einführung in die choreografische Arbeit auf der Bühne des Abribus, im Vorfeld der Aufführung, die am Donnerstag stattfindet.

Kein Niveau erforderlich: nur die Lust, sich auf den Tanz und die Materie des Körpers einzulassen!

Auf Anmeldung

Mise à jour le 2023-09-20 par Normandie Tourisme / Attitude Manche