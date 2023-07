Concert – Sortie de résidence Tutti Clarinettes Rue de la Libération Criel-sur-Mer, 14 juillet 2023, Criel-sur-Mer.

Criel-sur-Mer,Seine-Maritime

Cette association rassemblant des clarinettes amateurs de la région parisienne désireux de partager des moments musicaux sympathiques proposent un concert convivial sur le plateau de l’AbriBus..

Rue de la Libération Salle de spectacles l’AbriBus

Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie



This association of amateur clarinettists from the Paris region, eager to share musical moments, is offering a convivial concert on the AbriBus stage.

Esta asociación de clarinetistas aficionados de la región parisina, deseosos de compartir momentos musicales amistosos, ofrece un concierto de convivencia en el escenario del AbriBus.

Diese Vereinigung, in der Amateurklarinettisten aus der Pariser Region zusammenkommen, die Lust haben, sympathische musikalische Momente zu teilen, bieten ein geselliges Konzert auf dem Plateau des AbriBus an.

