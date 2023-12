Marché de Noël des créateurs Authie Rue de la libération Authie, 1 décembre 2023, Authie.

Authie,Calvados

La magie des fêtes de fin d’année vous attend au marché de Noël des créateurs d’Authie !

Venez à la rencontre des différents créateurs et artisans qui vous donneront des idées de cadeaux originaux et locaux..

2023-12-09 10:00:00 fin : 2023-12-09 17:30:00. .

Rue de la libération salle Altha Villa

Authie 14280 Calvados Normandie



The magic of the festive season awaits you at the Authie Christmas market!

Come and meet the various creators and craftsmen who will give you ideas for original and local gifts.

La magia de las fiestas le espera en el Mercado Navideño de Diseñadores de Authie

Venga a conocer a los distintos creadores y artesanos que le darán ideas para hacer regalos originales y locales.

Der Zauber der Festtage erwartet Sie auf dem Weihnachtsmarkt der Kreativen in Authie!

Lernen Sie die verschiedenen Designer und Kunsthandwerker kennen, die Ihnen originelle und lokale Geschenkideen liefern werden.

Mise à jour le 2023-11-28 par OT Caen la Mer