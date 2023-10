À la découverte du patrimoine de la Reconstruction dans le centre-ville d’Évreux Rue de la Légion d’Honneur Évreux Catégories d’Évènement: Eure

Évreux À la découverte du patrimoine de la Reconstruction dans le centre-ville d’Évreux Rue de la Légion d’Honneur Évreux, 13 octobre 2023, Évreux. À la découverte du patrimoine de la Reconstruction dans le centre-ville d’Évreux Vendredi 13 octobre, 17h00 Rue de la Légion d’Honneur Rendez-vous rue de la Légion d’Honneur, devant la Maison des Arts Accompagné d’Alphonse Chassant, super-héros du patrimoine ébroïcien, partez à la découverte du patrimoine de la Reconstruction du centre-ville d’Évreux. Rue de la Légion d’Honneur Évreux, 27000 Évreux 27000 Eure Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

