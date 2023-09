Loto Rue de la Lance Solérieux, 8 octobre 2023, Solérieux.

Solérieux,Drôme

Loto organisé par L’association Les Petites pattes d’Agnès Feraud. Nombreux lots à gagner : Week-ends, électroménager, parc d’attractions, bons d’achats, spectacles, restaurants… Buvette et petite restauration sur place. Tombola pour les enfants..

2023-10-08 14:00:00 fin : 2023-10-08 . .

Rue de la Lance Salle des fêtes

Solérieux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Loto organized by the association Les Petites pattes d’Agnès Feraud. Numerous prizes to be won: weekends away, household appliances, amusement parks, shopping vouchers, shows, restaurants… Refreshments and snacks on site. Tombola for children.

Loto organizado por la asociación Les Petites pattes d’Agnès Feraud. Numerosos premios: viajes de fin de semana, electrodomésticos, parques de atracciones, vales de compra, espectáculos, restaurantes, etc. Refrescos y tentempiés in situ. Tómbola para niños.

Lotto, organisiert vom Verein Les Petites pattes d’Agnès Feraud. Zahlreiche Preise zu gewinnen: Wochenenden, Elektrogeräte, Vergnügungspark, Einkaufsgutscheine, Shows, Restaurants… Getränke und kleine Snacks vor Ort. Tombola für Kinder.

Mise à jour le 2023-09-21 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence