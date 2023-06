Vide-grenier et bourse d’échange mécanique Rue de la Jeunesse Neuville-de-Poitou, 2 juillet 2023, Neuville-de-Poitou.

Neuville-de-Poitou,Vienne

Le club moto vélo rétro de Neuville-de-Poitou organise son vide-grenier et bourse d’échange mécanique le dimanche 2 juillet 2023.

2€ le mètre linéaire (5m minimum avec un véhicule et 10m avec une remorque). Pas de réservation. Installation à partir de 6h30 et vente à partir de 7h.

Buvette et restauration sur place..

2023-07-02 à ; fin : 2023-07-02 18:00:00. EUR.

Rue de la Jeunesse

Neuville-de-Poitou 86170 Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Neuville-de-Poitou retro motorcycle club is organizing its garage sale and mechanical exchange on Sunday, July 2, 2023.

2? per linear meter (5m minimum with a vehicle and 10m with a trailer). No reservation required. Set-up from 6:30 am and sale from 7 am.

Refreshments and catering on site.

El club de motos retro de Neuville-de-Poitou organiza su venta de garaje e intercambio mecánico el domingo 2 de julio de 2023.

2? por metro lineal (5 m mínimo con vehículo y 10 m con remolque). No es necesario reservar. Montaje a partir de las 6h30 y venta a partir de las 7h00.

Refrescos y catering in situ.

Der Club moto vélo rétro de Neuville-de-Poitou organisiert am Sonntag, den 2. Juli 2023, seinen Flohmarkt und die mechanische Tauschbörse.

2? der laufende Meter (mindestens 5m mit einem Fahrzeug und 10m mit einem Anhänger). Keine Reservierung erforderlich. Aufbau ab 6.30 Uhr, Verkauf ab 7 Uhr.

Getränke und Speisen vor Ort.

Mise à jour le 2023-06-23 par Office de Tourisme du Haut-Poitou