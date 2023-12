Rando Détente avec Rando Pleine Nature Rue de la Halte Malay-le-Petit Catégories d’Évènement: Malay-le-Petit

Début : 2024-01-25 14:00:00

fin : 2024-01-25 . Au milieu de haies et bosquets tout le long de du circuit de 6,6km en plaine. Rencontre avec la Vanne au début du parcours.

Se garer le long de la rue de la Halte. Quitter la D660 en prenant la première rue à gauche après le cimetière (en venant de Sens). .

