Projection du documentaire « Cotentin entre terre et mer » Rue de la Halle Carentan-les-Marais, 26 novembre 2023, Carentan-les-Marais.

Carentan-les-Marais,Manche

Dans le cadre du festival Les Egaluantes le documenaire « Cotentin entre Terre et mer » sera projeté à la salle des fêtes de Carentan-les-marais.

Thomas Delorme et Paul Degenève de Rewild-production ont tourné pendant 1 an sur notre territoire (automne 2022 à automne 2023) pour le parcourir au fil des saisons.Cela afin de réaliser une documentaire pour le Magazine « Géo reportage » diffusé sur ARTE. Dans le principe de l’émission, ils ont suivi des personnes « fil rouge » du reportage, ils ont retenus Jocelyn Desmares (plantes et oiseaux) et Christelle et Valéry Ferrey (agriculteurs à Amfreville).

Ce documentaire de 52 minutes « Cotentin entre terre et mer » devrait être diffusé dans le 1er trimestre 2024 sur ARTE..

2023-11-26 10:30:00 fin : 2023-11-26 12:00:00. .

Rue de la Halle

Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie



As part of the Les Egaluantes festival, the documentary « Cotentin entre Terre et mer » will be screened at the Carentan-les-marais village hall.

Thomas Delorme and Paul Degenève from Rewild-production spent 1 year filming in our region (autumn 2022 to autumn 2023), travelling through the seasons to produce a documentary for the « Géo reportage » magazine broadcast on ARTE. As part of the program’s premise, they followed the « red thread » of the documentary, choosing Jocelyn Desmares (plants and birds) and Christelle and Valéry Ferrey (farmers in Amfreville).

The 52-minute documentary « Cotentin entre terre et mer » is scheduled for broadcast on ARTE in the 1st quarter of 2024.

En el marco del festival Les Egaluantes, el documental « Cotentin entre Terre et mer » se proyectará en la salle des fêtes de Carentan-les-marais.

Thomas Delorme y Paul Degenève, de Rewild-production, recorrieron durante un año (de otoño de 2022 a otoño de 2023) la región de Cotentin a través de las estaciones para realizar un documental para el magazine « Géo reportage » emitido en ARTE. Como parte del programa, siguieron el « hilo rojo » del documental, eligiendo a Jocelyn Desmares (plantas y pájaros) y a Christelle y Valéry Ferrey (agricultores de Amfreville).

Está previsto que el documental de 52 minutos « Cotentin entre terre et mer » se emita en ARTE en el primer trimestre de 2024.

Im Rahmen des Festivals Les Egaluantes wird der Dokumentarfilm « Cotentin entre Terre et Mer » im Festsaal von Carentan-les-marais gezeigt.

Thomas Delorme und Paul Degenève von Rewild-production haben ein Jahr lang (Herbst 2022 bis Herbst 2023) in unserem Land gedreht und es im Laufe der Jahreszeiten durchwandert, um einen Dokumentarfilm für das Magazin « Geo reportage » auf ARTE zu produzieren. Im Rahmen der Sendung folgten sie Personen, die sich wie ein roter Faden durch die Reportage zogen. Sie wählten Jocelyn Desmares (Pflanzen und Vögel) sowie Christelle und Valéry Ferrey (Landwirte in Amfreville) aus.

Die 52-minütige Dokumentation « Cotentin zwischen Land und Meer » soll im ersten Quartal 2024 auf ARTE ausgestrahlt werden.

Mise à jour le 2023-11-23 par Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin