Festival rock : Soli'Pat Rue de la Halle au Blé Coutances

Festival rock : Soli'Pat : Ella Gunn, Meteor, Whereiskebab, Bottle Juice et DJing, salle Marcel Hélie à Coutances.

2023-10-14 19:00:00 fin : 2023-10-14 02:00:00. .

Rue de la Halle au Blé

Coutances 50200 Manche Normandie



Rock festival: Soli'Pat: Ella Gunn, Meteor, Whereiskebab, Bottle Juice and DJing, Salle Marcel Hélie, Coutances. Festival de rock: Soli'Pat: Ella Gunn, Meteor, Whereiskebab, Bottle Juice y DJ, Salle Marcel Hélie, Coutances. Rockfestival: Soli'Pat: Ella Gunn, Meteor, Whereiskebab, Bottle Juice und DJing, Salle Marcel Hélie in Coutances.

