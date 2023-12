Conférence -« La peinture orientaliste, un Orient fantasmé au service du « beau » ou de la propagande ? Rue de la Grenouille Argenton-sur-Creuse, 1 décembre 2023, Argenton-sur-Creuse.

Argenton-sur-Creuse,Indre

L’université Populaire d’Argenton-sur-Creuse organise une conférence sur le thème : « Un Orient fantasmé au service du « beau » ou de la propagande ? ». Par Roxane Duraffourg. Diplômée d’art médiéval (Université Michel Montaigne, Bordeaux) artiste peintre..

2024-04-24 fin : 2024-04-24 . EUR.

Rue de la Grenouille

Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire



The Université Populaire d’Argenton-sur-Creuse organizes a conference on the theme: « A fantasized Orient in the service of « beauty » or propaganda? By Roxane Duraffourg. Graduated in medieval art (Université Michel Montaigne, Bordeaux), painter.

La Université Populaire d’Argenton-sur-Creuse organiza una conferencia sobre el tema « Un Oriente fantaseado al servicio de la « belleza » o de la propaganda ». Por Roxane Duraffourg. Licenciada en arte medieval (Universidad Michel Montaigne, Burdeos) y pintora.

Die Volkshochschule Argenton-sur-Creuse organisiert einen Vortrag zum Thema: « Ein fantasierter Orient im Dienste des ‘Schönen’ oder der Propaganda? ». Von Roxane Duraffourg. Diplom in mittelalterlicher Kunst (Universität Michel Montaigne, Bordeaux), Malerin.

Mise à jour le 2023-11-27 par OT Vallée de la Creuse