Conférence – « La cistude d’Europe, une espèce menacée ? » Rue de la Grenouille Argenton-sur-Creuse, 1 décembre 2023, Argenton-sur-Creuse.

Argenton-sur-Creuse,Indre

L’université Populaire d’Argenton-sur-Creuse organise une conférence sur le thème : » La cistude d’Europe, une espèce menacée », Par Frédéric Beau, Docteur en biologie de l’environnement, des populations et de l’écologie.

Chargé de mission en biologie de la conservation..

Rue de la Grenouille

Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire



The Université Populaire d’Argenton-sur-Creuse is organizing a conference on the theme: « The European Cistude, an endangered species », by Frédéric Beau, Doctor of Environmental, Population and Ecological Biology.

In charge of conservation biology.

La Universidad Popular de Argenton-sur-Creuse organiza una conferencia sobre el tema « El galápago europeo, una especie en peligro », a cargo de Frédéric Beau, Doctor en Biología Ambiental, Poblacional y Ecológica.

Jefe de proyecto en biología de la conservación.

Die Volkshochschule von Argenton-sur-Creuse organisiert einen Vortrag zum Thema: « La cistude d’Europe, une espèce menacée » (Die Europäische Sumpfschildkröte, eine bedrohte Art), von Frédéric Beau, Doktor der Umwelt-, Bevölkerungs- und Ökologiebiologie.

Beauftragter für Naturschutzbiologie.

