Les Foulées de la Voie Verte Rue de la Grenouille Argenton-sur-Creuse, 1 décembre 2023, Argenton-sur-Creuse.

Argenton-sur-Creuse,Indre

« Les foulées de la Voie Verte » à Argenton-sur-Creuse, course nature, vous emprunterez un parcours vallonné fait de routes, sentiers et chemins. 4 communes traversées..

2024-03-10 fin : 2024-03-10 . EUR.

Rue de la Grenouille

Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire



« Les foulées de la Voie Verte » at Argenton-sur-Creuse, nature race, you’ll take on an undulating course of roads, paths and tracks. 4 communes crossed.

« Les foulées de la Voie Verte » en Argenton-sur-Creuse, carrera por la naturaleza que discurre por un recorrido ondulado de carreteras, caminos y pistas. 4 municipios atravesados.

« Les foulées de la Voie Verte » in Argenton-sur-Creuse, Naturlauf, Sie werden eine hügelige Strecke über Straßen, Pfade und Wege zurücklegen. 4 Gemeinden werden durchquert.

Mise à jour le 2023-11-28 par OT Vallée de la Creuse