Conférence: « Les enfants de la Creuse en exil de la Réunion à la Métropole » Rue de la Grenouille Argenton-sur-Creuse, 1 décembre 2023, Argenton-sur-Creuse.

Argenton-sur-Creuse,Indre

L’université Populaire d’Argenton-sur-Creuse organise une conférence sur le thème : «Les enfants de la Creuse en exil de la Réunion à la Métropole». Par Bruno Riondet, Professeur honoraire de biologie-SVT ; écrivain, conférencier..

Rue de la Grenouille

Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire



The Université Populaire d’Argenton-sur-Creuse organizes a conference on the theme: « Les enfants de la Creuse en exil de la Réunion à la Métropole ». By Bruno Riondet, Honorary Professor of Biology-SVT; writer, lecturer.

La Université Populaire d’Argenton-sur-Creuse organiza una conferencia sobre el tema « Les enfants de la Creuse en exil de la Réunion à la Métropole ». Por Bruno Riondet, Profesor Honorario de Biología-SVT; escritor, conferenciante.

Die Volkshochschule von Argenton-sur-Creuse organisiert einen Vortrag zum Thema: « Die Kinder der Creuse im Exil von La Réunion bis zur Metropole ». Von Bruno Riondet, Honorarprofessor für Biologie-SVT; Schriftsteller, Vortragender.

