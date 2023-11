Conférence : « La tombe de Toutankhamon, l’envers du décor » Rue de la Grenouille Argenton-sur-Creuse, 1 décembre 2023, Argenton-sur-Creuse.

Argenton-sur-Creuse,Indre

Conférence: « La tombe de Toutankhamon, l’envers du décor » par Amandine Marshall, Docteur en Egyptologie, proposée par l’UPOP..

2023-12-13 fin : 2023-12-13 21:00:00. 3 EUR.

Rue de la Grenouille

Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire



Lecture: « La tombe de Toutankhamon, l’envers du décor » by Amandine Marshall, PhD in Egyptology, organized by UPOP.

Conferencia: « La tombe de Toutankhamon, l’envers du décor » por Amandine Marshall, doctora en egiptología, organizada por la UPOP.

Vortrag: « La tombe de Toutankhamon, l’envers du décor » von Amandine Marshall, Doktor der Ägyptologie, angeboten von der UPOP.

