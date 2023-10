Conférence – Shackleton et l’Odyssée de l’Endurance Rue de la Grenouille Argenton-sur-Creuse, 15 novembre 2023, Argenton-sur-Creuse.

Argenton-sur-Creuse,Indre

L’université Populaire d’Argenton-sur-Creuse organise une conférence sur le thème : » Shackleton et l’Odyssée de l’Endurance »..

2023-11-15 fin : 2023-11-15 . 10 EUR.

Rue de la Grenouille

Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire



The Université Populaire d’Argenton-sur-Creuse is organizing a conference on the theme: « Shackleton and the Odyssey of Endurance ».

La Universidad Popular de Argenton-sur-Creuse organiza una conferencia sobre el tema « Shackleton y la odisea del Endurance ».

Die Volkshochschule von Argenton-sur-Creuse organisiert einen Vortrag zum Thema: « Shackleton und die Odyssee der Ausdauer ».

Mise à jour le 2023-10-23 par OT Vallée de la Creuse