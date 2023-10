41ème Bourse aux cartes postales Rue de la Grenouille Argenton-sur-Creuse, 11 novembre 2023, Argenton-sur-Creuse.

Argenton-sur-Creuse,Indre

41ème Bourse aux cartes postales, timbres et vieux papiers..

2023-11-11 fin : 2023-11-12 18:00:00. EUR.

Rue de la Grenouille

Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire



41st bourse for postcards, stamps and old papers.

41ª Feria de tarjetas postales, sellos y papel antiguo.

41. Börse für Postkarten, Briefmarken und Altpapier.

Mise à jour le 2023-10-18 par OT Vallée de la Creuse