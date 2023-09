Conférence – Jacques Tati et les Trente Glorieuses Rue de la Grenouille Argenton-sur-Creuse Catégories d’Évènement: Argenton-sur-Creuse

Indre Conférence – Jacques Tati et les Trente Glorieuses Rue de la Grenouille Argenton-sur-Creuse, 4 octobre 2023, Argenton-sur-Creuse. Argenton-sur-Creuse,Indre L’Université Populaire d’Argenton-sur-Creuse organise une conférence sur le thème : « Jacques Tati et les Trente glorieuses ».

2023-10-04 fin : 2023-10-04 . 10 EUR.

Rue de la Grenouille

Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire



The Université Populaire d’Argenton-sur-Creuse organizes a conference on « Jacques Tati et les Trente glorieuses » La Universidad Popular de Argenton-sur-Creuse organiza una conferencia sobre el tema « Jacques Tati y los treinta años gloriosos » Die Université Populaire d’Argenton-sur-Creuse organisiert einen Vortrag zum Thema: « Jacques Tati und die Trente glorieuses » Mise à jour le 2023-09-26 par OT Vallée de la Creuse Détails Catégories d’Évènement: Argenton-sur-Creuse, Indre Autres Lieu Rue de la Grenouille Adresse Rue de la Grenouille Ville Argenton-sur-Creuse Departement Indre Lieu Ville Rue de la Grenouille Argenton-sur-Creuse latitude longitude 46.587578;1.521295

Rue de la Grenouille Argenton-sur-Creuse Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/argenton-sur-creuse/