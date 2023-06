En route vers 2024 Rue de la Grenouille Argenton-sur-Creuse, 21 juin 2023, Argenton-sur-Creuse.

Argenton-sur-Creuse,Indre

En route vers 2024 – Terre de jeux en Vallée de la Creuse.

Conférence à 17h30: « Le sport vecteur d’inclusion » avec la présence de 3 invités : Victor THOOSEN, Yann GRANGUILLAUME, Guillaume GAUDEZ..

2023-06-21 à ; fin : 2023-06-21 19:00:00. EUR.

Rue de la Grenouille

Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire



Conference at 5:30pm: « Sport as a vehicle for inclusion » with 3 guests: Victor THOOSEN, Yann GRANGUILLAUME, Guillaume GAUDEZ.

En route vers 2024 – Tierra de juegos en el Valle de Creuse.

Conferencia a las 17.30: « El deporte como vehículo de inclusión » con 3 invitados: Victor THOOSEN, Yann GRANGUILLAUME, Guillaume GAUDEZ.

Auf dem Weg nach 2024 – Terre de jeux en Vallée de la Creuse (Land der Spiele im Tal der Creuse).

Konferenz um 17.30 Uhr: « Sport als Vektor der Inklusion » mit drei Gästen: Victor THOOSEN, Yann GRANGUILLAUME, Guillaume GAUDEZ.

