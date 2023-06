En route vers 2024 Rue de la Grenouille Argenton-sur-Creuse, 21 juin 2023, Argenton-sur-Creuse.

Argenton-sur-Creuse,Indre

En route vers 2024 – Terre de jeux en Vallée de la Creuse.

Le sport vecteur d’inclusion

Toute la journée : Village olympique, présence d’un terrain multisport, culture de l’Olympisme et conférence.

2023-06-21 à ; fin : 2023-06-21 19:00:00. EUR.

Rue de la Grenouille

Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire



En route vers 2024 – Land of games in the Creuse Valley.

Sport as a vehicle for inclusion

All day: Olympic Village, multisport field, Olympic culture and conference

En ruta hacia 2024 – Campos de juego en el Valle de Creuse.

El deporte como vehículo de inclusión

Todo el día: Villa Olímpica, campo polideportivo, cultura olímpica y conferencia

Auf dem Weg nach 2024 – Terre de jeux en Vallée de la Creuse (Land der Spiele im Tal der Creuse).

Sport als Vektor der Inklusion

Ganztägig: Olympisches Dorf, Multisportfeld, Kultur des Olympismus und Konferenz

Mise à jour le 2023-06-02 par OT Vallée de la Creuse