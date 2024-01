Spectacle : Presque vrai ! Rue de la Grange des pères Saint-Cyprien, vendredi 12 janvier 2024.

Saint-Cyprien Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-12 20:30:00

fin : 2024-01-12

Pour débuter l’année, l’Amicale Laïque vous propose un spectacle de Jean Bonnefon.

PRESQUE VRAI ! Où il est question de musique et de musiciens.

Rendez-vous le vendredi 12 janvier à 20h30 à la salle des fêtes de Saint Cyprien.

Entrée 10 €

Vin chaud offert à la sortie

Réservations : 06 33 35 23 57

Pour débuter l’année, l’Amicale Laïque vous propose un spectacle de Jean Bonnefon.

PRESQUE VRAI ! Où il est question de musique et de musiciens.

Un moment convivial et de partage au programme !

Rendez-vous le vendredi 12 janvier à 20h30 à la salle des fêtes de Saint Cyprien.

Entrée 10 €

Vin chaud offert à la sortie

Réservations : 06 33 35 23 57

EUR.

Rue de la Grange des pères Salle des fêtes

Saint-Cyprien 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-05 par Périgord Noir Vallée Dordogne