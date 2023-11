Spectacle de Noël : Rose neige et le garçon bleu Rue de la Grange des pères Saint-Cyprien, 13 décembre 2023, Saint-Cyprien.

Saint-Cyprien,Dordogne

Pour célébrer la magie de noël, l’association Le Pétassou vous propose d’assister à un spectacle de Noël tout public : « Rose neige et le garçon bleu » animé par le duo Paris Londres.

Rendez-vous le mercredi 13 décembre à 15h00 au Grand Foyer de Saint Cyprien.

Spectacle gratuit..

2023-12-13 fin : 2023-12-13 . EUR.

Rue de la Grange des pères Salle des fêtes

Saint-Cyprien 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



To celebrate the magic of Christmas, the association Le Pétassou invites you to attend a Christmas show for all ages: « Rose neige et le garçon bleu », hosted by the duo Paris Londres.

See you on Wednesday December 13 at 3pm at the Grand Foyer de Saint Cyprien.

Free show.

Para celebrar la magia de la Navidad, la asociación Le Pétassou le invita a asistir a un espectáculo navideño para todas las edades: « Rose neige et le garçon bleu » (Rosa de nieve y el chico azul) interpretado por el dúo Paris Londres.

Asista al espectáculo el miércoles 13 de diciembre a las 15:00 h en el Grand Foyer de Saint Cyprien.

Espectáculo gratuito.

Um den Weihnachtszauber zu feiern, schlägt Ihnen der Verein Le Pétassou vor, einer Weihnachtsshow für alle Zuschauer beizuwohnen: « Rose neige et le garçon bleu », die von dem Duo Paris Londres moderiert wird.

Treffpunkt ist am Mittwoch, den 13. Dezember um 15.00 Uhr im Grand Foyer von Saint Cyprien.

Die Vorstellung ist kostenlos.

Mise à jour le 2023-11-23 par Périgord Noir Vallée Dordogne