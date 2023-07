VIDE GRENIER Rue de la Grande Rangée et Rue Solenval Hymont, 23 juillet 2023, Hymont.

Hymont,Vosges

Vide grenier.

Réservation auprès de Gilles de l’association Les Amis de la Saule

Buvette et restauration sur place. Tout public

Dimanche 2023-07-23 07:00:00 fin : 2023-07-23 18:00:00. 0 EUR.

Rue de la Grande Rangée et Rue Solenval

Hymont 88500 Vosges Grand Est



Flea market.

Book with Gilles from the association Les Amis de la Saule

Refreshments and snacks on site

Mercadillo.

Se pueden hacer reservas con Gilles, de la asociación Les Amis de la Saule

Refrescos y comida in situ

Verkauf auf dem Dachboden.

Reservierung bei Gilles vom Verein Les Amis de la Saule

Getränke und Speisen vor Ort

Mise à jour le 2023-07-15 par OT MIRECOURT