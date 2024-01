Salon bien-être et mieux-vivre rue de la Grande Armée Willer-sur-Thur, samedi 17 février 2024.

Willer-sur-Thur Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 14:00:00

fin : 2024-02-17 19:00:00

Un programme de découverte, d’ateliers, de conférences, des soins naturels et produits pour être mieux dans son corps et dans sa tête.

Un programme de découvertes, d’ateliers, de conférences, des soins naturels et produits pour être mieux dans son corps et dans sa tête attendent les amateurs de médecine douce. Une trentaine de thérapeutes proposent des démonstrations et explications sur leurs soins et leur pratique. Les thérapies présentées : lithothérapie (santé par les pierres), sophrologie, kinésiologie, réflexologie, reiki, magnétisme (bien-être par le toucher), photographie de l’Aura, Feng Shui (art chinois très ancien)…

rue de la Grande Armée

Willer-sur-Thur 68760 Haut-Rhin Grand Est



