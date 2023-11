Canto-Lou – Bal Folk Provençal à la voix Rue de la Grand-Terre Aureille, 18 novembre 2023, Aureille.

Aureille,Bouches-du-Rhône

Venez danser au bal folk provençal Canta-Lou, samedi 18 novembre à partir de 17h30, à la Salle de la Grand-Terre d’Aureille !.

2023-11-18 17:30:00 fin : 2023-11-18 . .

Rue de la Grand-Terre Salle de la Grand-Terre

Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Come and dance at the Canta-Lou Provençal Folk Ball on Saturday 18 November from 5.30pm at the Salle de la Grand-Terre in Aureille!

Venga a bailar toda la noche al Baile Folclórico Provenzal de Canta-Lou, el sábado 18 de noviembre a partir de las 17:30 en la Sala de la Grand-Terre de Aureille

Kommen Sie zum Tanzen beim Canta-Lou provenzalischen Folk-Ball am Samstag, den 18. November ab 17.30 Uhr in der Salle de la Grand-Terre in Aureille!

Mise à jour le 2023-11-03 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles