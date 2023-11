Autour de la choucroute Rue de la Grand-Terre Aureille, 12 novembre 2023, Aureille.

Aureille,Bouches-du-Rhône

Dimanche 12 novembre, venez déguster une bonne choucroute dans une ambiance festive, à la Salle de la Grand-Terre à Aureille, à 12h !.

2023-11-12 12:00:00 fin : 2023-11-12 . EUR.

Rue de la Grand-Terre Salle de la Grand-Terre

Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



On Sunday 12 November, come and enjoy a delicious sauerkraut in a festive atmosphere, at the Salle de la Grand-Terre in Aureille, at 12 noon!

El domingo 12 de noviembre, venga a degustar un delicioso chucrut en un ambiente festivo, en la Salle de la Grand-Terre de Aureille, ¡a las 12.00 h!

Am Sonntag, den 12. November, können Sie um 12 Uhr in der Salle de la Grand-Terre in Aureille ein gutes Sauerkraut in einer festlichen Atmosphäre genießen!

Mise à jour le 2023-10-27 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles