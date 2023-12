Foire et marché d’Oradour-sur-Glane Rue de la Glane Oradour-sur-Glane, 28 février 2023, Oradour-sur-Glane.

Oradour-sur-Glane Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-02-28 09:00:00

fin : 2023-02-28 12:00:00

La ville d’Oradour-sur-Glane vous donne rendez-vous pour son marché traditionnel, tous les mardis et dimanches matin. Le mardi matin, le marché se tient rue de la Glane et le dimanche matin dans l’avenue du 10 juin 1944. Les marchands et leurs étalages vous attendent pour faire le plein de bonnes choses. Tous les 4ème dimanches du mois, une foire a lieu avenue du 10 juin 44..

Rue de la Glane

Oradour-sur-Glane 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



