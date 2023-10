Théâtre – « Ce soir on sort ! » Rue de la Garenne Saint-Germain-des-Prés, 25 novembre 2023, Saint-Germain-des-Prés.

Saint-Germain-des-Prés,Loiret

La compagnie « Coup de Théâtre » de Saint Germain des Près, vous présente « Ce soir on sort ! » une comédie de Pascal Guillemaud..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . 7 EUR.

Rue de la Garenne

Saint-Germain-des-Prés 45220 Loiret Centre-Val de Loire



The « Coup de Théâtre » company from Saint Germain des Près presents « Ce soir on sort! » a comedy by Pascal Guillemaud.

La compañía « Coup de Théâtre » de Saint Germain des Près presenta « Ce soir on sort ! », una comedia de Pascal Guillemaud.

Die Theatergruppe « Coup de Théâtre » aus Saint Germain des Près präsentiert Ihnen « Ce soir on sort! », eine Komödie von Pascal Guillemaud.

