Salon Bien-être, Vitalité et Beauté rue de la gare Truchtersheim, 17 février 2024, Truchtersheim.

Truchtersheim Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 10:00:00

fin : 2024-02-17 19:00:00

.

L’association En Vie & Go organise le salon du bien-être de Truchtersheim. Retrouvez les 80 exposants du salon qui vous renseigneront tout le week-end sur les thérapies, coaching, soins, produits qu’ils vous proposent pour plus de bien-être, d’énergie, de vitalité !

24 conférences et ateliers, une restauration saine et gourmande… Réservez votre journée/week-end : ici, on passe du temps, on échange, on se fait masser, chouchouter, on déguste, on prend le temps !

EUR.

rue de la gare

Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2023-12-22 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg