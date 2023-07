Train des contes Rue de la Gare Sentheim, 20 août 2023, Sentheim.

Sentheim,Haut-Rhin

Vassili est un conteur Breton, qui nous enchante par ses histoires merveilleuses, drôles et spontanées. Il ne se contentera pas de conter à l’étape, il prendra le train et de sa façon légendaire, animera le voyage de ses histoires improbables, poétiques, inimaginables et culottées parfois..

2023-08-20 fin : 2023-08-20 . EUR.

Rue de la Gare

Sentheim 68780 Haut-Rhin Grand Est



Vassili is a Breton storyteller who enchants us with his wonderful, funny and spontaneous stories. He won’t be content to tell stories at the stopover, he’ll be taking the train and, in his legendary way, enlivening the journey with his improbable, poetic, unimaginable and sometimes cheeky stories.

Vassili es un cuentacuentos bretón que nos hechiza con sus historias maravillosas, divertidas y espontáneas. No se limitará a contar historias en la estación, sino que tomará el tren y, a su legendaria manera, amenizará el viaje con sus historias inverosímiles, poéticas, inimaginables y a veces descaradas.

Vassili ist ein bretonischer Geschichtenerzähler, der uns mit seinen wunderbaren, lustigen und spontanen Geschichten verzaubert. Er wird sich nicht damit begnügen, auf der Etappe zu erzählen, sondern er wird den Zug nehmen und auf seine legendäre Art die Reise mit seinen unwahrscheinlichen, poetischen, unvorstellbaren und manchmal auch frechen Geschichten beleben.

