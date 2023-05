JOURNÉE DE L’ENVIRONNEMENT rue de la Gare, 4 juin 2023, Saint-Loup-du-Gast.

Saint-Loup-du-Gast,Mayenne

Artisanat, producteurs locaux, produits naturels, ateliers osier ou macramé, jeux anciens en bois, animation muciacle, buvette et petite restauration..

2023-06-04 à ; fin : 2023-06-04 18:00:00. .

rue de la Gare

Saint-Loup-du-Gast 53300 Mayenne Pays de la Loire



Crafts, local producers, natural products, wicker and macramé workshops, antique wooden games, muciacle entertainment, refreshments and snacks.

Artesanía, productores locales, productos naturales, talleres de mimbre y macramé, juegos antiguos de madera, animaciones Muciacle, refrescos y tentempiés.

Kunsthandwerk, lokale Produzenten, Naturprodukte, Korbflecht- oder Makramee-Workshops, alte Holzspiele, Muciacle-Animation, Getränkestand und kleine Speisen.

Mise à jour le 2023-05-25 par eSPRIT Pays de la Loire