EUR 0 0 Cette exposition réalisée par l’ADEME en septembre 2022 rappelle que seulement 37% des smartphones ont plus de 2 ans. Le smartphone est devenu incontournable pour nombre d’entre nous. Il est utilisé pour naviguer sur Internet, partager des informations sur les réseaux sociaux, prendre des photos, écouter de la musique, jouer, être guidé par GPS… Mais les smartphones, et notamment leur fabrication, ont des impacts sur l’environnement. L’extraction des matières premières, la fabrication des composants, les transports, sont les étapes les plus polluantes.

Pour réduire les impacts de ces appareils sur l’environnement, il faut allonger leur durée de vie, en s’en servant plus longtemps mais surtout en choisissant des smartphones réparables qui peuvent être utilisés plusieurs années.

L’exposition est en accès libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

