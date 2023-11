Marché de Noël rue de la gare Réville, 17 décembre 2023, Réville.

Réville,Manche

Venez découvrir les offres de cadeaux de noël toute la journée dans la salle Guillaume Fouace chauffée, restauration sur place, arrivée du père Noël..

2023-12-17 09:00:00 fin : 2023-12-17 18:00:00. .

rue de la gare

Réville 50760 Manche Normandie



Come and discover our Christmas gift offers all day long in the heated Salle Guillaume Fouace, with on-site catering and the arrival of Santa Claus.

Venga a descubrir nuestras ofertas de regalos de Navidad durante todo el día en la Sala Guillaume Fouace climatizada, con catering in situ y la llegada de Papá Noel.

Entdecken Sie den ganzen Tag über Angebote für Weihnachtsgeschenke im beheizten Saal Guillaume Fouace, Verpflegung vor Ort, Ankunft des Weihnachtsmanns.

Mise à jour le 2023-11-21 par OT Cotentin – Le Val de Saire