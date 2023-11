Plogging Obernai rue de la Gare Obernai, 18 novembre 2023, Obernai.

Obernai,Bas-Rhin

Organisé par la Ville d’Obernai, le plogging est une activité citoyenne qui combine jogging, marche ou vélo, et ramassage des déchets. Chasubles, gants, gel et sacs poubelle sont fournis..

2023-11-18 fin : 2023-11-18

rue de la Gare

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est



Organized by the town of Obernai, plogging is a civic activity combining jogging, walking or cycling, and litter-picking. Chasubles, gloves, gel and garbage can bags are provided.

Organizado por la ciudad de Obernai, el plogging es una actividad cívica que combina el footing, el senderismo o el ciclismo con la recogida de basura. Se proporcionan casullas, guantes, gel y bolsas de basura.

Das von der Stadt Obernai organisierte Plogging ist eine Bürgeraktivität, die Jogging, Walking oder Radfahren mit dem Einsammeln von Müll kombiniert. Chasubles, Handschuhe, Gel und Müllsäcke werden zur Verfügung gestellt.

