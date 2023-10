Inauguration du Village de Noël rue de la Gare Niederrœdern, 1 décembre 2023, Niederrœdern.

Niederrœdern,Bas-Rhin

Inauguration du village de Noël sur la place de la Mairie, suivie d’une célébration œcuménique et d’un d’un moment de convivialité autour d’un vin chaud..

2023-12-01 fin : 2023-12-01 . EUR.

rue de la Gare

Niederrœdern 67470 Bas-Rhin Grand Est



Inauguration of the Christmas village on the town hall square, followed by an ecumenical celebration and a moment of conviviality around a mulled wine.

Inauguración de la villa navideña en la plaza del ayuntamiento, seguida de una celebración de la fe y un momento de convivencia con vino caliente.

Eröffnung des Weihnachtsdorfes auf dem Rathausplatz, gefolgt von einer ?kumenischen Feier und einem gemütlichen Beisammensein bei Glühwein.

